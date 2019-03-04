Адвокат экс-главы Nissan Карлоса Гона рассчитывает на его скорое освобождение под залог

Адвокат экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака выразил оптимизм, что его подзащитный будет отпущен под залог "в ближайшем будущем".

"Я уверен, что для будущего Японии и ее общества необходимо доказать невиновность К.Гона и восстановить доверие международного сообщества к нему", - заявил Д.Хиронака в ходе пресс-конференции в Токио в понедельник.

К.Гон, находящийся под стражей в Японии с 19 ноября 2018 года, сменил адвокатов в феврале, поскольку предыдущая команда не смогла добиться его освобождения под залог.

В понедельник Д.Хиронака сообщил, что намерен придерживаться полностью новой стратегии защиты своего клиента, пишет газета Financial Times.

В частности, он планирует тщательно проверить связи между Nissan и министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

"Я уделяю особое внимание роли Nissan в этом деле, а также тому, связано ли с ним METI - и если да, то как", - сказал Д.Хиронака, отвечая на вопрос о возможной вовлеченности политических сил в дело К.Гона.

Ранее адвокат К.Гона заявлял о сговоре в Nissan, жертвой которого стал его подзащитный. Сам К.Гон и члены его семьи давали понять, что желание экс-главы Nissan содействовать объединению японского автопроизводителя с Renault стало причиной, по которой руководство Nissan предпочло его устранить.

К.Гону были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам К.Гон отрицает все обвинения.

В сообщении Nissan, опубликованном в понедельник, отмечается, что внутреннее расследование выявило "важные доказательства вопиюще неэтичного поведения" К.Гона, что и стало причиной его снятия с поста главы совета директоров.

В сообщении Nissan также говорится об отсутствии связи между расследованием и переговорами автопроизводителя с Renault.

В METI настаивают, что власти страны не имеют отношения к делу Nissan, считая переговоры между Nissan и Renault делом частных компаний.

Д.Хиронака имеет репутацию адвоката, выигрывающего сложные дела. Он известен, в частности, благодаря представительству людей, которые в 2011 году были вынуждены покинуть свои дома из-за аварии на АЭС "Фукусима".