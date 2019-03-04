Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9321 RUR   0.0259 GBR   2.2504 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Мар 11° 7 Мар 10°

Дальнее зарубежье 04.03.2019 16:23

Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента и проведении выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента страны и о проведении досрочных всеобщих выборов 28 апреля, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Указ, как ожидается, позже в понедельник подпишет король Испании Филипп VI, а во вторник его опубликуют в официальном печатном издании Испании.

Правительство П.Санчеса проработало восемь месяцев, что стало рекордно коротким сроком в современной истории Испании. Следующие выборы в испанский парламент должны были состояться в 2020 году.

Опросы, сообщало ранее агентство Associated Press, не выявляют явного лидера на выборах. Так, Испанская социалистическая рабочая партия П.Санчеса, как ожидается, станет лидером по числу голосов. В то же время, ее два основных конкурента - Народная партия и партия "Граждане" могут сформировать коалицию. В результате, партии П.Санчеса вряд ли удастся сформировать новое правительство даже в составе коалиции с партией "Подемос", и ей понадобится третий союзник, отмечает агентство.

О том, что досрочные выборы стали практически неизбежными, стало ясно, когда в среду парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством.

191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году.

Социалистическая рабочая партия испанского премьера, в частности, не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед стартовавшим ранее на этой неделе судом по делу 12 лидеров каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК, ПОДПИСАНИЕ


Похожие новости


Парламент Каталонии отложил заседание по возвращению Пучдемона на пост главы автономии Парламент Испании позволил Хуану Карлосу I отречься от престола

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]