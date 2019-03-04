Вашингтон восстановил статус представительства ЕС в США

Госдеп вернет на прежний уровень дипломатический статус постоянного представительства Евросоюза в США, говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского постпреда при ЕС Гордона Сондленда.
В сообщении на сайте постпредства США отмечается, что решение о повышении уровне представительства "вступает в силу, начиная с этого момента".
В нем подчеркивается, что госсекретарь США Майк Помпео проинструктировал начальника службы протокола принять необходимые меры для выполнения этого решения.
"Европейский Союз - это исключительно важная организация и один из самых ценных партнеров Америки по обеспечению мировой безопасности и благополучия", - говорится в заявлении Г.Сондленда.
Он также отметил, что дипмиссия США в Европейском союзе приветствует прибытие в Вашингтон Ставроса Ламбриндиса, который займет должность нового постпреда и главы представительства ЕС в США.
Ранее в этом году сообщалось, что американская администрация понизила дипломатический статус постоянного представительства ЕС в США, что вызвало сильное недовольство в Брюсселе.
СМИ отмечали, что США сначала понизили статус постпредства ЕС до представительства международной организации. Теперь же постпредство снова "повысили" до того же уровня, которые занимают посольства государств.
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