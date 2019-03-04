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Дальнее зарубежье 04.03.2019 18:44

Вашингтон восстановил статус представительства ЕС в США

Госдеп вернет на прежний уровень дипломатический статус постоянного представительства Евросоюза в США, говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского постпреда при ЕС Гордона Сондленда.

В сообщении на сайте постпредства США отмечается, что решение о повышении уровне представительства "вступает в силу, начиная с этого момента".

В нем подчеркивается, что госсекретарь США Майк Помпео проинструктировал начальника службы протокола принять необходимые меры для выполнения этого решения.

"Европейский Союз - это исключительно важная организация и один из самых ценных партнеров Америки по обеспечению мировой безопасности и благополучия", - говорится в заявлении Г.Сондленда.

Он также отметил, что дипмиссия США в Европейском союзе приветствует прибытие в Вашингтон Ставроса Ламбриндиса, который займет должность нового постпреда и главы представительства ЕС в США.

Ранее в этом году сообщалось, что американская администрация понизила дипломатический статус постоянного представительства ЕС в США, что вызвало сильное недовольство в Брюсселе.

СМИ отмечали, что США сначала понизили статус постпредства ЕС до представительства международной организации. Теперь же постпредство снова "повысили" до того же уровня, которые занимают посольства государств.

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Тэги: США, ЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]