Вашингтон восстановил статус представительства ЕС в США

Госдеп вернет на прежний уровень дипломатический статус постоянного представительства Евросоюза в США, говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского постпреда при ЕС Гордона Сондленда.

В сообщении на сайте постпредства США отмечается, что решение о повышении уровне представительства "вступает в силу, начиная с этого момента".

В нем подчеркивается, что госсекретарь США Майк Помпео проинструктировал начальника службы протокола принять необходимые меры для выполнения этого решения.

"Европейский Союз - это исключительно важная организация и один из самых ценных партнеров Америки по обеспечению мировой безопасности и благополучия", - говорится в заявлении Г.Сондленда.

Он также отметил, что дипмиссия США в Европейском союзе приветствует прибытие в Вашингтон Ставроса Ламбриндиса, который займет должность нового постпреда и главы представительства ЕС в США.

Ранее в этом году сообщалось, что американская администрация понизила дипломатический статус постоянного представительства ЕС в США, что вызвало сильное недовольство в Брюсселе.

СМИ отмечали, что США сначала понизили статус постпредства ЕС до представительства международной организации. Теперь же постпредство снова "повысили" до того же уровня, которые занимают посольства государств.