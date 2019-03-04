Главный переговорщик ЕС продолжит консультации по Brexit 5 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что координатор ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье встретится во вторник с британскими партнерами.

"Я могу также вам подтвердить, что ответственный за переговоры по статье 50 (договора о ЕС - ИФ) Мишель Барнье встретится завтра во второй половине дня с генеральным прокурором (Англии и Уэльса - ИФ) Джеффри Коксом и (министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС - ИФ) Стивеном Баркли", - объявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на уточняющий вопрос, М.Схинас сказал: "Не предусмотрено мероприятий для прессы после завтрашней встречи".