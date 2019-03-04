Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9321 RUR   0.0259 GBR   2.2504 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Мар 11° 7 Мар 10°

Дальнее зарубежье 04.03.2019 19:03

Главный переговорщик ЕС продолжит консультации по Brexit 5 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что координатор ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье встретится во вторник с британскими партнерами.

"Я могу также вам подтвердить, что ответственный за переговоры по статье 50 (договора о ЕС - ИФ) Мишель Барнье встретится завтра во второй половине дня с генеральным прокурором (Англии и Уэльса - ИФ) Джеффри Коксом и (министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС - ИФ) Стивеном Баркли", - объявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на уточняющий вопрос, М.Схинас сказал: "Не предусмотрено мероприятий для прессы после завтрашней встречи".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit - Барнье Мэй заявила о неких "новых идеях" в переговорах с ЕС по Brexit Барнье отверг возможность ограничения по времени для плана по Ирландии В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой В Европарламенте призвали британский парламент к ответственности перед дебатами по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]