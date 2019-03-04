Британский премьер приехала в Солсбери в годовщину атаки на Скрипалей

Британский город Солсбери спустя год после атаки на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вновь приветствует на своих улицах тысячи туристов, говорится в заявлении премьер-министра Британии Терезы Мэй, распространенном в понедельник.

"Сегодняшний день является важной вехой для Солсбери, выходящего из тени, брошенной на него после применения на улицах города химического оружия. Теперь, спустя 12 месяцев, мы видим, как этот старинный город приветствует тысячи туристов, как в городе строят благополучное будущее", - говорится в заявлении, выпущенном по случаю годовщины со дня инцидента.

Т.Мэй заявила, что в этот день все ее мысли - с пострадавшими в результате инцидентов в Солсбери и в Эймсбери, а также - с их близкими и друзьями.

"Они продемонстрировали выдающуюся силу, стойкость и мужество в прошлом году, и я не сомневаюсь, что они продолжат и впредь это делать", - отмечается в нем.

Премьер также отметила работу всех британцев - от сотрудников экстренных служб до госслужащих, которые принимали участие в операции по очищению города от отравляющих веществ после инцидента.

"Сегодняшний день представляет собой возможность отдать должное духу жителей этого города, и я благодарю каждого из них", - подчеркивается в нем.

В годовщину атаки Скрипалей Т.Мэй побывала в Солсбери. Там она посетила два магазина, расположенных вблизи собора Солсбери, и пообщалась с местными жителями.

В Twitter-аккаунте премьер-министра в годовщину событий появилось сообщение о Солсбери, которое сопровождала фотография с мостом и собором. Британские журналисты обратили внимание, что на фото запечатлён не Солсбери, а британский город Бат. Спустя некоторое время этот твит удалили и заменили его на сообщение с фотографией двери Даунинг-стрит 10 - резиденции премьер-министра.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец покинул госпиталь 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Бывший полковник ГРУ С.Скрипаль в 2006 г. был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила С.Скрипалю убежище и гражданство.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Ю.Скрипаль.

30 июня прошлого года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Д.Стерджес скончалась. В доме Ч.Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами А.Петров и Р.Боширов в интервью RT эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.