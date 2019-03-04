Нидерланды отозвали посла в Иране для консультаций, сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"Принял решение отозвать после Нидерландов в Тегеране для консультаций", - написал министр.

Он пояснил, что это решение было принято после высылки из Ирана двух сотрудников посольства Нидерландов.