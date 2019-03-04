Президент Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку делегацию во главе с президентом Фонда этнического взаимопонимания США Марком Шнайером, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»