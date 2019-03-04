Вокалист The Prodigy Флинт покончил с собой

Вокалист британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством, сообщается в официальном Instargam-аккаунте группы.

"Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, разъярен, растерян, мое сердце разбито. Покойся с миром, брат", - говорится в сообщении, подписанном участником группы Лиэмом Хоулеттом.

Ранее сообщалось, что К.Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет,

По данным Daily Mail, музыкант был обнаружен мертвым в понедельник утром в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на "Грэмми".

Музыкальный коллектив исполняет электронную музыку. Среди наиболее известных песен группы - Breathe, Firestarter, One Love и Voodoo People.

Изначально в составе группы К.Флинт был просто танцором, лишь в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.