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Регион 04.03.2019 20:18

Эпидемическая вспышка кори в Грузии продолжается, применяемых мер недостаточно, бьют тревогу в Минздраве

В Грузии с начала текущего года зафиксировано 2115 случаев заболевания корью, сообщил журналистам в понедельник глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Эпидемическая вспышка в стране продолжается. Ежедневно корью заболевают 20-25 человек", - сказал А.Гамкрелидзе, отметив, что показатели заболеваемости за январь-февраль текущего года намного превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

По его словам, несмотря на интенсивную вакцинацию населения, применяемых мер недостаточно.

"Необходимо, чтобы общество осознало, что корь - это серьезное заболевание, которые вызывает серьезные осложнения, и корь ничто кроме прививки не остановит", - отметил А.Гамкрелидзе, призвав в очередной раз население к вакцинации.

В конце февраля сообщалось о 2065 случаях заболевания корью в Грузии. Тогда в Минздраве заявили, что это количество превышает показатели за весь 2018 год, когда было зафиксировано чуть более 2 тысяч случаев. По данным ведомства, в прошлом году было зафиксировано три смертельных случая заболевания корью, в частности, во всех трех случаях были дети, которые не были привиты.

Ранее в Минздраве также заявили, что за последнее время около 90 тысяч человек в Грузии уже сделали внеплановые прививки, и в текущем году в планах проведение вакцинации против кори еще 300-350 тысяч человек.

В конце января в Минздраве Грузии заявили, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ДИНАМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]