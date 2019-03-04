Huawei готовится подать иск к властям США - СМИ

Китайская Huawei собирается судиться с правительством США из-за запрета американским федеральным агентствам и ведомствам использовать ее продукцию, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Huawei готовится в ближайшее время подать иск к властям США в Восточном судебном округе штата Техас. Штаб-квартира ее американской "дочки" Huawei Technologies USA Inc. находится в техасском городе Плейно, который относится именно к этому округу.
Как утверждают источники NYT, китайская компания заявит, что действия американских властей равнозначны так называемому "акту о лишении прав" (bill of attainder или act of attainder) - законодательному акту, предусматривающему наказание конкретного лица или группы лиц без рассмотрения их дела в суде.
Huawei отказалась комментировать материал NYT.
В случае судебного разбирательства в США Вашингтону придется более открыто и подробно изложить претензии к Huawei и прокомментировать свою позицию, отмечает издание.
В воскресенье юристы финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в прошлом году в Канаде, подали в суд на канадское правительство, полицию и пограничную службу, обвинив их в нарушении прав своего клиента при задержании.
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