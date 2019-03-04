В КНР считают, что задержанный канадец Ковриг занимался шпионажем, а его соотечественник Спавор передавал ему данные - СМИ

Власти КНР исходят из того, что задержанный в стране гражданин Канады Майкл Ковриг занимался шпионажем и похищением гостайн, а еще один канадец - Майкл Спавор передавал соотечественнику подобные секретные сведения, сообщают китайские СМИ со ссылкой на источники.

Китайские официальные лица отметили, что КНР является "страной, в которой соблюдают законы и которая будет принимать меры для противодействия преступным действиям, подрывающим национальную безопасность".

М.Ковриг ранее работал дипломатом в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. Затем он стал старшим советником по Северо-Восточной Азии в организации Международная кризисная группа.

Он был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним тогда задержали бизнесмена Майкла Спавора.

Запад связывает аресты канадцев, а также приговор к смертной казни подданного Канады Роберта Ллойда Шелленберга с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.