В КНР считают, что задержанный канадец Ковриг занимался шпионажем, а его соотечественник Спавор передавал ему данные - СМИ

Власти КНР исходят из того, что задержанный в стране гражданин Канады Майкл Ковриг занимался шпионажем и похищением гостайн, а еще один канадец - Майкл Спавор передавал соотечественнику подобные секретные сведения, сообщают китайские СМИ со ссылкой на источники.
Китайские официальные лица отметили, что КНР является "страной, в которой соблюдают законы и которая будет принимать меры для противодействия преступным действиям, подрывающим национальную безопасность".
М.Ковриг ранее работал дипломатом в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. Затем он стал старшим советником по Северо-Восточной Азии в организации Международная кризисная группа.
Он был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним тогда задержали бизнесмена Майкла Спавора.
Запад связывает аресты канадцев, а также приговор к смертной казни подданного Канады Роберта Ллойда Шелленберга с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.
Президент Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты послов Венесуэлы, Руанды и Таиланда
Турецкая Calik Enerji модернизирует турбины Марыйской ГЭС в Туркмении с удвоением их мощности
Миллер надеется, что "Северный поток 2" не повторит судьбу остановленного Брюсселем "Южного потока"
Кувейт и Китай обсуждают создание фонда объемом $10 млрд для инвестиций в обе страны
Президент Алиев выделил 1,8 млн манатов на дополнительные меры по развитию азербайджанских театров
Число сбитых пешеходов в США выросло до максимума за 30 лет из-за смартфонов и внедорожников
Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев 2,3 млрд манатов
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
Олимпиада по русскому языку прошла в западном регионе Азербайджана
В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»