Взрыв в Кандагаре унес жизнь политика, баллотировавшегося в афганский парламент

На юге Афганистана убит кандидат в депутаты парламента страны, сообщили афганские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Кандагар Азизуллу Азизи.

"Кандидат в депутаты парламента страны от провинции Кандагар Асадулла Машори был убит в понедельник в результате взрыва в четвертом муниципальном районе города Кандагара. Взрывное устройство было заложено в автомашине политика", - сообщил А.Азизи.

Выборы в парламент Афганистана прошли в октябре прошлого года, однако до сих пор их результаты официально не объявлены.