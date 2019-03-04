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Дальнее зарубежье 04.03.2019 17:07

Взрыв в Кандагаре унес жизнь политика, баллотировавшегося в афганский парламент

На юге Афганистана убит кандидат в депутаты парламента страны, сообщили афганские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Кандагар Азизуллу Азизи.

"Кандидат в депутаты парламента страны от провинции Кандагар Асадулла Машори был убит в понедельник в результате взрыва в четвертом муниципальном районе города Кандагара. Взрывное устройство было заложено в автомашине политика", - сообщил А.Азизи.

Выборы в парламент Афганистана прошли в октябре прошлого года, однако до сих пор их результаты официально не объявлены.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДЕПУТАТ, КАНДИДАТ, ПОКУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]