Решение на миллиарды…

28 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц. Тем самым глава государства дал старт процессу решения проблемных кредитов граждан, которые на микроуровне обременяли финансовое положение самих граждан, а на макроуровне – осложняли жизнь банковской системе и тормозили развитие экономики страны.

Кого затронет указ?

Указ, согласно предварительным оценкам, охватит около 850-900 тыс. человек. Стоит отметить, что указ можно разделить на две составные части - выплата компенсаций и реструктуризация кредита.

Выплата компенсаций коснется тех, кто пострадал от двух девальваций в 2015 году (в феврале и декабре) и чей основной долг не превышает $10 тыс. По первичным подсчетам, данная категория населения составляет свыше 90% всех должников.

За каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года – 0,6 маната ($0,35). При этом, компенсацию получат и те, кто уже погасил свою задолженность перед банком по новому курсу, или же уже конвертировал свою задолженность в национальную валюту после первой или второй девальвации. Компенсации получат и наследники уже скончавшихся должников.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс. (8,5 тыс. манатов).

В первую очередь, компенсации будут направлены на погашение задолженности физических лиц перед банками, в том числе и ликвидируемыми, оставшаяся часть же будет передана в распоряжение самих физлиц.

По оценкам, порядка 450 тыс. человек смогут воспользоваться такой льготой, включая тех, кто, несмотря на все трудности, все же смог погасить кредиты.

Реструктуризация же коснется проблемных валютных кредитов на сумму до $10 тыс. и займов в нацвалюте до 17 тыс. манатов. При этом банкам рекомендовано отозвать все кредитные дела, находящиеся в судах или на исполнении. Количество судебных дел по кредитам, подпадающих под действие указа о мерах по решению проблемных кредитов населения, составляет 311 тысяч.

При реструктуризации, долларовые кредиты будут также переводиться в манатные. В рамках процесса реструктуризации, физическим лицам со стороны банков будут предлагаться льготные кредиты сроком на 5 лет с льготным периодом в один год. Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым банками, будет составлять 1%. Также подразумевается полное списание процентов по кредитам, штрафов и пени.

Воспользоваться реструктуризацией смогут более 400 тыс. должников.

В целом, данный указ, в первую очередь, позволит уменьшить финансовое бремя населения страны. Как отметил, президент И.Алиев в минувший понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам, в ряде государств местному населению давали обещания о том, что будут решать вопрос проблемных кредитов, но эти обещания не были выполнены. "Мы понимаем, что основной целью решения данного вопроса является улучшение благосостояния населения и сокращение финансовой нагрузки граждан. Этот шаг должен расцениваться как серьезная социальная инициатива. Наличие хороших намерений не является основным условием. Здесь важен грамотный анализ и выбор самого оптимального для населения варианта. Конечно, наличие достаточных финансовых возможностей также находится на переднем плане", - отметил И.Алиев.

Таким образом, указ позволит существенно улучшить финансовое бремя до 900 тыс. человек, позволит им поправить кредитную историю, расплатиться с долгами. Кроме этого, часть населения сможет вернуть обратно излишне выплаченные средства на обслуживание кредитов. Полученные средства граждане, при желании, через банки смогут реинвестировать в экономику.

Стоит отметить, что министерство финансов создаст специальную «горячую линию» для рассмотрения вопросов по проблемным кредитам. Кроме того, на официальном сайте Минфина уже создан специальный раздел, где все желающие также могут задать интересующие их вопросы. А в Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, в свою очередь, создан специальный онлайн-калькулятор, который позволит гражданам узнать объем компенсаций, который они могут получить. Пользователи могут внести в соответствующие графы остаток по кредиту на 21 февраля или 21 декабря 2015 года и узнать размер компенсации

Кто остался вне указа?





Прежде всего, воспользоваться условиями указа не смогут физические лица, чей долг превышает $10 тыс. и 17 тыс. манатов. При этом компенсации гражданам с несколькими кредитами будут выплачиваться только в том случае, если сумма всех их кредитов в банках и НБКО не превышает $10 тыс.

Кроме этого, по словам министра финансов Самира Шарифова, вероятнее всего, вне зоны действия этого указа останутся и лица, которые являлись заемщиками по кредитам, и которым пришлось выплачивать банкам кредиты вместо непосредственных заемщиков. Это в определенной степени некоторая несправедливость по отношению к гарантам, так как они фактически стали плательщиками по кредиту, хотя вообще не брали займов. По словам министра финансов для данной категории граждан может быть принята отдельная программа выплаты компенсаций. В любом случае, это необходимо сделать, иначе получится, что гаранты по кредитам пострадают дважды: в первый раз в связи с тем, что им пришлось выплачивать кредиты вместо непосредственных заемщиков, а во второй раз в связи с тем, что им не будет полагаться компенсация. Так, что выплата компенсаций для данной категории лиц должно стать для правительства следующим этапом процесса регулирования проблемных кредитов.

Кроме этого, на получение компенсаций и на реструктуризацию не смогут рассчитывать физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также юридические лица. С.Шарифов анонсировал, что сейчас власти страны готовят новую программу по проблемным кредитам, в центре внимания которой просроченные кредиты юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательством. Данный шаг, по словам С.Шарифова, станет очередным шагом для оздоровления банковского сектора Азербайджана.

Что получат банки?

Кроме населения в большом выигрыше от этого указа окажется банковский сектор. Не секрет, что после девальваций маната в 2015 году, банки столкнулись с большими финансовыми проблемами в виде роста просрочки по кредитам, увеличения числа судебных разбирательств с должниками, ростом убытков и т.д. Кроме этого, банки в обществе стали восприниматься негативно, своего рода голодными волками, готовыми отобрать последнее. Поэтому реализация данного указа позволит обелить банки, а также выправить их финансовое положение.

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов. Кроме этого, во избежание ухудшения валютной позиции банков в результате запланированных мероприятий, Центральному банку рекомендовано за счет выделенного кредита обеспечить банки на основе обращения с их стороны ценными бумагами на общую сумму до $215 млн, выраженными в инвалюте с годовой процентной ставкой в 0,5%.

Представители банковского сектора выразили восторг от этого указа главы государства и направили президенту И.Алиеву обращение с благодарностью.

По мнению главы Центрального банка Эльмана Рустамова, данное решение повлияет на оздоровление банков, а некоторые банки будут полностью оздоровлены. Аналогичного мнения придерживаются в Ассоциации банков Азербайджана. В частности, исполнительный директор ABA Юнус Абдулов считает, что данное решение позволит не только значительно снизить объем просроченных займов в общем кредитном портфеле банков, но и обеспечит банки ликвидными средствами. "Банки в этом случае получат возможность увеличить капитализацию за счет сокращения средств, направляемых на создание резервов. В результате это положительно повлияет на их финансовые позиции и может привести к повышению их международных рейтингов", - отметил Ю.Абдулов.

По мнению первого заместителя председателя правления ОАО «Unibank» Асяфа Гусейнов, решение вопроса проблемных кредитов, приведет к тому, что на каждые 100 млн манатов роста капитала появляется возможность для дополнительного кредитования в размере 1 млрд манатов. Это, в свою очередь, позволит расширить кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме этого, банки получают возможность сократить свои операционные расходы, так как порядка 10-15% сотрудников в настоящее время занимается проблемными кредитами. В итоге, банки за счет сокращения операционных расходов могут рассчитывать на увеличение операционной прибыли, а получение положительного финансового результата является основной задачей любого коммерческого субъекта.

Во сколько обойдется реализация данного указа?





В настоящее время сложно оценить точный размер финансовых средств, необходимых на реализацию данного указа. Дело в том, что еще предстоит уточнить список получателей компенсации и размер средств, который им будет выплачен. Однако, по предварительным оценкам, на эту часть реализации указа из госбюджета будет выделено свыше 700 млн манатов. Это так сказать прямой эффект.

Кроме этого, имеется и косвенный эффект. Помощник первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов заявил, что под процесс реструктуризации попадают кредиты, задолженность по основной сумме которых превышает 900 млн манатов. При этом штрафы и пеня по таким кредитам оцениваются в 700 млн манатов и они подлежат списанию.

Таким образом, прямой и косвенный финансовый эффект от реализации данного указа может составить $1-2 млрд с учетом того, что банки получат средства и от Центрального банка на проведение реструктуризации по кредитам.

Не будем забывать и о социально-психологическом эффекте. Данное решение позволит восстановить доверие к банковскому сектору, провести, как было отмечено выше, финансовое оздоровление в банковской системе, особенно в нескольких банках, которые наиболее активно занимались потребительским кредитование и сильно пострадали от девальваций и последовавших за этим проблем. Власти Азербайджана, со своей стороны, могут поднимать перед кредитными агентствами вопрос о восстановление инвестиционного рейтинга страны, улучшить позиции в рейтинге Doing Business, что увеличит интерес зарубежных инвесторов к стране. Так, что это – указ на миллиарды…

А.Мамедов, А.Азизов