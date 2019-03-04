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Социум 04.03.2019 17:17

Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев 2,3 млрд манатов

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2018 годах направил на проект по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев 2 млрд 302,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«ГНФАР в 2001-2018гг направил на улучшение социально-экономических условий

беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 млрд 302,7 млн манатов, в том числе в 2018 году – 200 млн манатов", - отметили в ГНФАР.

По данным Госнефтефонда, эти средства были использованы для строительства 230 жилых зданий, 33,781 тыс. индивидуальных домов, 77 школ, 7 музыкальных школ, 62 детсадов, 5 больниц, 19 объектов здравоохранения, 65 административных зданий, 71 поселка и др.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНФАР, БЕЖЕНЦЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]