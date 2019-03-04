Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев 2,3 млрд манатов

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2018 годах направил на проект по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев 2 млрд 302,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«ГНФАР в 2001-2018гг направил на улучшение социально-экономических условий
беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 млрд 302,7 млн манатов, в том числе в 2018 году – 200 млн манатов", - отметили в ГНФАР.
По данным Госнефтефонда, эти средства были использованы для строительства 230 жилых зданий, 33,781 тыс. индивидуальных домов, 77 школ, 7 музыкальных школ, 62 детсадов, 5 больниц, 19 объектов здравоохранения, 65 административных зданий, 71 поселка и др.
Н.Аббасова
Президент Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты послов Венесуэлы, Руанды и Таиланда
Турецкая Calik Enerji модернизирует турбины Марыйской ГЭС в Туркмении с удвоением их мощности
Миллер надеется, что "Северный поток 2" не повторит судьбу остановленного Брюсселем "Южного потока"
Кувейт и Китай обсуждают создание фонда объемом $10 млрд для инвестиций в обе страны
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Юридический комитет Палаты представителей США начинает масштабное расследование деятельности Трампа
В МАГАТЭ ждут соглашения между США и КНДР для контроля денуклеаризации
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
Олимпиада по русскому языку прошла в западном регионе Азербайджана
В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»