Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев 2,3 млрд манатов

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2018 годах направил на проект по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев 2 млрд 302,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«ГНФАР в 2001-2018гг направил на улучшение социально-экономических условий

беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 млрд 302,7 млн манатов, в том числе в 2018 году – 200 млн манатов", - отметили в ГНФАР.

По данным Госнефтефонда, эти средства были использованы для строительства 230 жилых зданий, 33,781 тыс. индивидуальных домов, 77 школ, 7 музыкальных школ, 62 детсадов, 5 больниц, 19 объектов здравоохранения, 65 административных зданий, 71 поселка и др.

Н.Аббасова