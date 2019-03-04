Рэпер Децл умер в результате заболевания сердечно-сосудистой системы - СКР

Причиной смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл и умершего после концерта в Ижевске, стала острая сердечная недостаточность, сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии в понедельник.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каких-либо телесных повреждений у него не выявлено.
Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель К.Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.
К.Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.
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