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Транспорт и связь 04.03.2019 17:28

Азербайджан поддержал идею создания нового транспортного маршрута CSBS – глава МИД

Баку поддерживает реализацию проекта создания международного транспортного маршрута "Каспийское море - Черное море" (CSBS), заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Опираясь на возможную геоэкономическую пользу, подтверждаю поддержку Азербайджаном развитию CSBS в формате четырехстороннего сотрудничества и готовность внести активный вклад этому процессу»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления на министерской встрече CSBS в Бухаресте в понедельник.

Глава МИД отметил, что Азербайджан всегда оказывал «посильную поддержку созданию взаимных связей в регионе», а также «не жалел усилий для увеличения транзитного потенциала региона путем поддержки транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад».

По его словам железная дорога Баку-Тбилиси-Карс объединяет не только стран-участников проекта, но и континенты. «Наряду с этим, строительство в Азербайджане нового Международного морского торгового порта и Международного логистического центра, а также создание Свободной экономической зоны в поселке Алят в значительной степени повысит конкурентоспособность международных транспортных коридоров и торговые и транзитные возможности региона»,- отметил министр.

Э.Мамедъяров приветствовал планы ЕС по инвестициям в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), автомобильной и железнодорожной части коридора Восток-Запад, проходящей по территории Азербайджана, в основные сети TEN-T.

«Румыния для нас является одним из географических ворот на рынок ЕС. Уверен, что с реализацией CSBS эти ворота будут активно работать. Что касается непосредственно наших соседей, Туркменистан обеспечивает для нас выход в Центральную Азию, затем в Дальний Восток, Грузия – является важным связующим звеном в транспортные коридоры Восток-Запад и Юг-Запад, а также точкой выхода в Черное море»,- подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в основу сотрудничества Азербайджан, Грузии, Румынии и Туркменистана заложен принцип взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ стран.

Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров. В понедельник в Бухаресте состоялась первая четырехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Румынии, Грузии и Туркменистана по данному проекту.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТРАНСПОРТ, МАРШРУТ, ПОДДЕРЖКА


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