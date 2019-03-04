Газовая директива ЕС с поправками вступит в силу быстро и будет применяться к газопроводу "Северный поток-2", заявил генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.
"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до завершения "Северного потока-2". То есть эта директива будет применяться к этому проекту", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике, на котором министры стран ЕС были проинформированы о подготовке окончательного утверждения директивы.
Он сообщил, что многие государства ЕС высказывались в пользу того, чтобы применение этого текста осуществлялось немедленно после публикации и с учетом всех его распоряжений.
По словам Д.Ристори, это очень важный момент, так как гарантирует быструю адаптацию директивы к национальным законодательствам стран ЕС.
"Таким образом, есть политическая воля в том, что касается одобрения этого текста и его реализации. Оба этих элемента взаимосвязаны", - объяснил он.
Д.Ристори также напомнил, что Европейская комиссия выдвинула летом 2017 года предложение по мандату на переговоры с Россией.
"Этот мандат по-прежнему на столе совета, и мы подтвердили, что комиссия готова, если совет захочет продвигаться вперед с этим текстом, взять на себя свою долю ответственности на этих переговорах, конечно, как только она сможет располагать таким мандатом", - сообщил функционер ЕС.
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