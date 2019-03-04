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ТЭК 04.03.2019 17:31

Новая газовая директива ЕС будет применяться к "Северному потоку 2" - чиновник ЕК

Газовая директива ЕС с поправками вступит в силу быстро и будет применяться к газопроводу "Северный поток-2", заявил генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до завершения "Северного потока-2". То есть эта директива будет применяться к этому проекту", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике, на котором министры стран ЕС были проинформированы о подготовке окончательного утверждения директивы.

Он сообщил, что многие государства ЕС высказывались в пользу того, чтобы применение этого текста осуществлялось немедленно после публикации и с учетом всех его распоряжений.

По словам Д.Ристори, это очень важный момент, так как гарантирует быструю адаптацию директивы к национальным законодательствам стран ЕС.

"Таким образом, есть политическая воля в том, что касается одобрения этого текста и его реализации. Оба этих элемента взаимосвязаны", - объяснил он.

Д.Ристори также напомнил, что Европейская комиссия выдвинула летом 2017 года предложение по мандату на переговоры с Россией.

"Этот мандат по-прежнему на столе совета, и мы подтвердили, что комиссия готова, если совет захочет продвигаться вперед с этим текстом, взять на себя свою долю ответственности на этих переговорах, конечно, как только она сможет располагать таким мандатом", - сообщил функционер ЕС.

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Тэги: ЕС, ДИРЕКТИВА, ГАЗОПРОВОД, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]