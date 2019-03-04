США готовы продолжать диалог с КНДР - американский дипломат

Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт на консультациях в Москве подтвердил готовность Вашингтона продолжать диалог с Пхеньяном, информирует посольство США в России.

"В ходе встреч Марк Ламберт проинформировал своих собеседников о состоявшемся 27-28 февраля в Ханое американо-северокорейском саммите. Он подчеркнул готовность США продолжать вести диалог с КНДР, чтобы достичь прогресса в преобразовании отношений Соединенных Штатов и КНДР и в установлении долгосрочного мира на Корейском полуострове одновременно с успешным проведением всеобъемлющей денуклеаризации", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в понедельник в "Интерфакс".