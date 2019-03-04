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Дальнее зарубежье 04.03.2019 20:03

США готовы продолжать диалог с КНДР - американский дипломат

Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт на консультациях в Москве подтвердил готовность Вашингтона продолжать диалог с Пхеньяном, информирует посольство США в России.

"В ходе встреч Марк Ламберт проинформировал своих собеседников о состоявшемся 27-28 февраля в Ханое американо-северокорейском саммите. Он подчеркнул готовность США продолжать вести диалог с КНДР, чтобы достичь прогресса в преобразовании отношений Соединенных Штатов и КНДР и в установлении долгосрочного мира на Корейском полуострове одновременно с успешным проведением всеобъемлющей денуклеаризации", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, ДИАЛОГ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]