В Польше разбился МиГ-29 ВВС этой страны

Истребитель ВВС Польши МиГ-29 в понедельник потерпел крушение в Мазовецком воеводстве, пилот катапультировался, передает польская радиостанция РМФ ФМ.

По ее данным, пилот обнаружен и отправлен в госпиталь.

Истребитель упал в лесу, на месте происшествия возник пожар, но он уже потушен. На земле из-за крушения никто не пострадал.