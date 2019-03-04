Число сбитых пешеходов в США выросло до максимума за 30 лет из-за смартфонов и внедорожников

Число пешеходов, погибших в результате ДТП в США, достигло 30-летнего максимума в 2018 году, главные причины возросшей смертности - внедорожники и смартфоны, свидетельствует новый отчет американской Ассоциации по безопасности дорожного движения(GHSA).
По оценкам GHSA, в прошлом году в автомобильных авариях погибло 6 227 пешеходов, что составило 16% от общего количества смертей на дорогах по сравнению с 12% десятью годами ранее. Ассоциация собрала данные по всем штатам за I полугодие и экстраполировала их на год в целом.
США удавалось снизить смертность среди пешеходов с 6 482 до 4 109 человек в год за период с 1990 по 2009 год. Однако в последние 10 лет число погибших в ДТП пешеходов снова растет, с 2009 года годовой показатель вырос на 45%.
Среди основных причин эксперты GHSA выделяют повышение популярности внедорожников. Число пешеходов, погибших в результате ДТП с участием внедорожников, увеличилось на 50% за 4 года, с 2013 по 2017 гг. Другая причина - скоростные трассы. В настоящее время во многих городах США вводят ограничения скорости движения автомобилей, и эта мера может способствовать снижению смертности среди пешеходов.
Еще одна причина - бесконтрольное использование смартфонов, причем это касается как пешеходов, так и водителей.
Доля аварий со смертельным исходом за период с 2008 по 2017 год в ночное время суток превышает количество аварий в дневное время на 34 процентных пункта - 45% и 11% соответственно.
"На дорогах гибнет слишком много пешеходов. Борьба с этим явлением должна стать задачей номер один", - отметил исполнительный директор некоммерческой Ассоциации губернаторов по безопасности дорожного движения Джонатан Эткинс.
О росте смертности среди пешеходов сообщили 25 штатов, причем на долю Аризоны, Калифорнии, Флориды, Джорджии и Техаса приходится почти половина погибших. Вместе с тем, около 20 штатов сообщили о снижении этого показателя. В последние годы такие крупные города, как Нью-Йорк добились значительных успехов в области безопасности для пешеходов.
Представители властных структур могли бы предпринять ряд мер для повышения безопасности пешеходов, отмечают эксперты. В частности, установить светофоры, оборудованные кнопками для пешеходов, усовершенствовать уличное освещение. Кроме того, важно информировать населения о мерах безопасности на дорогах.
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