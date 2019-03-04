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Дальнее зарубежье 04.03.2019 20:43

ЕС добавил семь сирийских министров в санкционные списки

Совет ЕС в понедельник внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства, говорится в коммюнике Совета.

Согласно документу, такое решение было принято в связи с перестановками в правительстве Сирии. Однако в коммюнике не говорится, о каких именно министрах идет речь.

"Сегодняшние решения увеличили до 277 число физических лиц, в отношении которых введены запрет на поездки и заморозка счетов, из-за их ответственности за жестокое подавление гражданского населения Сирии, извлечение выгоды за счет (сирийского режима - ИФ) или его поддержку, а также за связь с такими (ответственными за нарушения - ИФ) лицами.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, СИРИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]