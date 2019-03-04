ЕС добавил семь сирийских министров в санкционные списки

Совет ЕС в понедельник внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства, говорится в коммюнике Совета.
Согласно документу, такое решение было принято в связи с перестановками в правительстве Сирии. Однако в коммюнике не говорится, о каких именно министрах идет речь.
"Сегодняшние решения увеличили до 277 число физических лиц, в отношении которых введены запрет на поездки и заморозка счетов, из-за их ответственности за жестокое подавление гражданского населения Сирии, извлечение выгоды за счет (сирийского режима - ИФ) или его поддержку, а также за связь с такими (ответственными за нарушения - ИФ) лицами.
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