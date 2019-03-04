В МАГАТЭ ждут соглашения между США и КНДР для контроля денуклеаризации

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник заявил, что возглавляемая им организация внимательно следила за саммитом США-КНДР в ожидании соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном, который позволил бы ей подключиться к денуклеаризации в Северной Корее.
"Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНДР Ким Чен Ыном - это политический вопрос. Мы не занимаемся политическими вопросами. Мы следили за происходящим очень внимательно. Мы ждем, что будет достигнуто соглашение и предприняты конкретные шаги, но до этого мы не можем давать какие-либо прогнозы или комментарии", - заявил Ю.Амано на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.
"Любые договоренности должны быть верифицированы. И МАГАТЭ - лучший координатор для верификации и мониторинга соответствующих обязательств (КНДР по денуклеаризации - ИФ)", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о его мнении о потенциальной готовности КНДР допустить на свои ядерные объекты специалистов из США.
На прошлой неделе во Вьетнаме состоялась вторая встреча Д.Трампа с Ким Чен Ыном. Двухдневный саммит завершился преждевременно и без подписания каких-либо соглашений или итоговых документов.
При этом президент США на пресс-конференции в Ханое заявил, что Пхеньян готов предоставить возможность американским экспертам провести инспекцию ядерных объектов в КНДР, но речи о допуске специалистов МАГАТЭ - независимой международной организации - не шло.
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