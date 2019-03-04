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Регион 04.03.2019 19:29

Теплоход с грузом зерна для Ирана сняли с мели под Астраханью

Ледокол "Капитан Чечкин" помог сойти с мели теплоходу "Сепано", перевозящему около 5 тыс. тонн зерна и застрявшему в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главка МЧС по Астраханской области в понедельник.

"Следовавшее из Астрахани в Иран судно "Сепано" снято с мели благодаря помощи ледокола "Капитан Чечкин". Никто не пострадал, судно двигается в Иран", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром в Икрянинском районе на ВКМСК между населенными пунктами Ниновка - Федоровка село на мель судно "Сепано". На борту - 14 человек экипажа (с запасом еды 10 суток). Теплоход шел из порта Астрахань (РФ) в порт Амиробад (Иран).

Пробоин на судне и утечки нефтепродуктов не было.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, СУДНО, МЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]