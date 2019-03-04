Теплоход с грузом зерна для Ирана сняли с мели под Астраханью

Ледокол "Капитан Чечкин" помог сойти с мели теплоходу "Сепано", перевозящему около 5 тыс. тонн зерна и застрявшему в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главка МЧС по Астраханской области в понедельник.
"Следовавшее из Астрахани в Иран судно "Сепано" снято с мели благодаря помощи ледокола "Капитан Чечкин". Никто не пострадал, судно двигается в Иран", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье утром в Икрянинском районе на ВКМСК между населенными пунктами Ниновка - Федоровка село на мель судно "Сепано". На борту - 14 человек экипажа (с запасом еды 10 суток). Теплоход шел из порта Астрахань (РФ) в порт Амиробад (Иран).
Пробоин на судне и утечки нефтепродуктов не было.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»