Для решения вопроса о прохождении "Турецкого потока" через Болгарию Москве нужны твердые гарантии от Еврокомиссии, что она не будет препятствовать его реализации, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Энергетическое сотрудничество является флагманом наших отношений. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере, несмотря на то, что там тоже были свои проблемы, в первую очередь я имею в виду проект "Турецкий поток", но нам здесь нужно учитывать тот не самый приятный опыт, который мы приобрели в последние годы, я имею в виду ситуацию с "Южным потоком", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым.

"Поэтому о дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, а когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится, и никаких препятствий ему чиниться не будет", - продолжил глава российского правительства.

Он выразил надежду, что в Софии такую позицию России тоже понимают и ведут соответствующую работу.