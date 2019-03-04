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ТЭК 04.03.2019 19:32

России нужны гарантии ЕС по поводу прохождения "Турецкого потока" через Болгарию - Медведев

Для решения вопроса о прохождении "Турецкого потока" через Болгарию Москве нужны твердые гарантии от Еврокомиссии, что она не будет препятствовать его реализации, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Энергетическое сотрудничество является флагманом наших отношений. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере, несмотря на то, что там тоже были свои проблемы, в первую очередь я имею в виду проект "Турецкий поток", но нам здесь нужно учитывать тот не самый приятный опыт, который мы приобрели в последние годы, я имею в виду ситуацию с "Южным потоком", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым.

"Поэтому о дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, а когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится, и никаких препятствий ему чиниться не будет", - продолжил глава российского правительства.

Он выразил надежду, что в Софии такую позицию России тоже понимают и ведут соответствующую работу.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ГАЗОПРОВОД, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]