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ТЭК 04.03.2019 19:44

Нефть продолжает дорожать, цена Brent поднялась до $66,14 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник на фоне оптимизма рынка в отношении торговых переговоров США и Китая, а также в отношении сокращения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 поднялась на $1,07 (1,64%) - до $66,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1 (1,79%) - до $56,8 за баррель.

По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое, помимо прочего, будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции.

Прогресс в торговых переговорах США и Китая является важным фактором для нефтяного рынка, поскольку КНР входит в число крупнейших мировых импортеров нефти, и спор со Штатами несет в себе риск увеличения мировых запасов нефти, пишет MarketWatch.

Кроме того, торговый спор считается фактором, подрывающим экономический подъем, как в Китае, так и в США.

В центре внимания трейдеров остаются данные об объемах производства нефти в странах ОПЕК+, договорившихся в конце прошлого года о сокращении добычи.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник в Софии, что РФ рассчитывает до конца марта выполнить обязательства в сделке ОПЕК+.

А.Новак отметил, что мартовское сокращение добычи будет больше февральского, сообщает Bloomberg.

Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]