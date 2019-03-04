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Дальнее зарубежье 04.03.2019 21:13

Гуайдо вернулся в Венесуэлу регулярным рейсом

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник прилетел в Каракас регулярным рейсом.

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Х.Гуйадо с супругой и соратниками запечатлен в салоне самолета перед высадкой.

О том, откуда прибыл самолет, пока не сообщается.

По данным венесуэльских телеканалов, Х.Гуайдо прибыл в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа". На кадрах показан лидер оппозиции с супругой в плотном окружении сторонников.

Национальное общественное радио США в свою очередь отмечает, что никаких попыток ареста Х.Гуайдо в аэропорту предпринято не было.

Х.Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.

Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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