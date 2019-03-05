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Дальнее зарубежье 05.03.2019 11:26

Для соглашения с США по торговле потребуются "серьезные усилия" - глава Минкоммерции КНР

Для достижения соглашения о преодолении торговых разногласий между США и Китаем потребуются значительные усилия с обеих сторон, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань журналистам в кулуарах открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

По словам министра, для преодоления трудностей, появившихся в процессе переговоров, "необходимы еще более серьезные усилия, и это очень не просто".

Чжун Шань также отметил недостаток времени для переговоров. В частности министр напомнил, что на последний раунд переговоров в Вашингтоне было отведено два дня, затем они были продлены еще на да дня, однако "и это время было очень напряженным".

"Обеим сторонам удалось за 90 дней переговоров достичь важного промежуточного прогресса, в некоторых областях был отмечен прорыв, стороны договорились продлить время консультаций", - сказал глава Минкоммерции Китая.

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Тэги: КИТАЙ, МИНИСТР, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]