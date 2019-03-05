Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

СНГ 05.03.2019 11:50

Генпрокуратура Киргизии будет сотрудничать с британскими коллегами для возвращения в страну активов семьи Бакиева

Генеральная прокуратура Киргизии намерена подписать меморандум о сотрудничестве с агентством по борьбе с преступностью Великобритании для возвращения в страну активов семьи бывшего киргизского президента Курманбека Бакиева, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского надзорного ведомства.

"В целях дальнейшего усиления работы по поиску и возврату других преступных активов членов семьи Бакиевых, Генеральная прокуратура планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - заявил представитель пресс-службы.

В ведомстве также сообщили, что есть прогресс в переговорах между Генпрокуратурой и Секретариатом Совета Европы по присоединению Киргизии к Европейским Конвенциям о выдаче преступников и об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В Генпрокуратуре отметили, что противодействие легализации и отмыванию преступных доходов, в том числе возврат похищенных активов, является одной из приоритетных задач киргизского надзорного ведомства.

"Особую актуальность вопрос возврата похищенных активов приобрел после апрельских событий 2010 года, когда в отношении членов семьи Бакиевых и их близкого окружения был возбужден ряд уголовных дел по фактам коррупции, отмывании и легализации преступных доходов", - сообщили в Генпрокуратуре Киргизии.

"Генпрокуратура активно сотрудничает и взаимодействует с компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна и Китая, а также с различными международными институтами в этом направлении", - сказал представитель киргизского надзорного ведомства.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть. Президент К.Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Сын экс-президента Максим Бакиев заочно приговорен в Киргизии к пожизненному сроку лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании нелегальных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, в настоящее время сын экс-президента Киргизии проживает в Лондоне.

В феврале США и Киргизия подписали соглашение о возвращении киргизской стороне $4,6 млн, незаконно выведенных из страны М.Бакиевым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, БРИТАНИЯ, БАКИЕВ, АКТИВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]