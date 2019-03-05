Суд в Таджикистане приговорил сторонника ИГИЛ к 12 годам лишения свободы

Суд города Турсунзаде на западе Таджикистана признал местного жителя виновным по обвинениям в экстремизме и причастности к "Исламскому государству", и приговорил его к 12 годам лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре генеральной прокуратуры республики.
По данным ведомства, 33 летний житель города Турсунзаде Джурабек Султонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 32 ч. 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 401-1 (наемничество, незаконное вовлечение и участие граждан в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) Уголовного кодекса Таджикистана.
"Дж.Султонов, находившийся с 2014 года в трудовой миграции в Москве, в июне-октябре 2018 года через социальные сети Telegram и WhatsApp ознакомился с идеями террористической организации "Исламское государство" и присоединился к ней. Султанов согласился отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ против правительственных сил этой страны", - сообщили в Генпрокуратуре Таджикистана.
"По приказу активистов этой группировки в ноябре 2018 года он вылетел из Москвы в сопровождении члена ИГИЛ "Абузара" в Киев, откуда 1 декабря 2018 года прибыл в Стамбул. При попытке перехода сирийско-турецкой границы Дж.Султонов был задержан пограничниками Турции и позже экстрадирован в Таджикистан", - сообщили в надзорном ведомстве.
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