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Дальнее зарубежье 05.03.2019 12:30

В Канаде глава казначейства ушла в отставку

Глава казначейства Канады Джейн Филпотт покинула правительство премьер-министра страны Джастина Трюдо, сообщает телеканал CBC.

"Я должна следовать своим ключевым ценностям, этическим нормам и конституционным обязательствам", - заявила министр в письме об отставке.

Дж.Трюдо после отставки Дж.Филпотт выразил ей благодарность за ее работу.

Министр заявила, что ее отставка связана с делом строительной компании SNC-Lavalin.

Дж.Филпотт отметила, что считает неприемлемым для себя оставаться в правительстве, так как она "потеряла доверие тому, как правительство подходит к вопросу" SNC-Lavalin".

12 февраля в отставку ушла министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд. Отставку Дж.Уилсон-Рейболд СМИ связывают с публикацией о попытках давления на нее в рамках дела SNC-Lavalin о коррупции в Ливии. Компанию подозревают в том, что она выплатила порядка $48 млн властям Ливии в период с 2001 по 2011 годы, чтобы повлиять на некоторые решения властей страны.

На прошлой неделе в комитете юстиции палаты общин Канады Дж.Уилсон-Рейболд заявила, что высокопоставленные члены администрации Дж.Трюдо оказывали на нее давление, чтобы прокуратура пошла на сделку по делу SNC-Lavalin, что позволило бы компании выплатить компенсацию и избежать уголовного дела по обвинению в коррупции.

Остальные 33 министра, которые остаются в правительстве, заявили CBC, что они сохраняют доверие премьеру.

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Тэги: КАНАДА, КАЗНАЧЕЙСТВО, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]