В Канаде глава казначейства ушла в отставку

Глава казначейства Канады Джейн Филпотт покинула правительство премьер-министра страны Джастина Трюдо, сообщает телеканал CBC.
"Я должна следовать своим ключевым ценностям, этическим нормам и конституционным обязательствам", - заявила министр в письме об отставке.
Дж.Трюдо после отставки Дж.Филпотт выразил ей благодарность за ее работу.
Министр заявила, что ее отставка связана с делом строительной компании SNC-Lavalin.
Дж.Филпотт отметила, что считает неприемлемым для себя оставаться в правительстве, так как она "потеряла доверие тому, как правительство подходит к вопросу" SNC-Lavalin".
12 февраля в отставку ушла министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд. Отставку Дж.Уилсон-Рейболд СМИ связывают с публикацией о попытках давления на нее в рамках дела SNC-Lavalin о коррупции в Ливии. Компанию подозревают в том, что она выплатила порядка $48 млн властям Ливии в период с 2001 по 2011 годы, чтобы повлиять на некоторые решения властей страны.
На прошлой неделе в комитете юстиции палаты общин Канады Дж.Уилсон-Рейболд заявила, что высокопоставленные члены администрации Дж.Трюдо оказывали на нее давление, чтобы прокуратура пошла на сделку по делу SNC-Lavalin, что позволило бы компании выплатить компенсацию и избежать уголовного дела по обвинению в коррупции.
Остальные 33 министра, которые остаются в правительстве, заявили CBC, что они сохраняют доверие премьеру.
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»