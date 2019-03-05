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Регион 05.03.2019 13:58

В Грузии отмечают рост числа посещающих страну россиян

Грузию в январе-феврале посетили 155,6 тыс. граждан России, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщает в понедельник Национальная администрация туризма республики.

В феврале число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с февралем 2018 года на 14,7% - до 69,7 тыс. человек, или 14,8% всех визитеров, количество которых во втором месяцев текущего года составило 469,5 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 247,7 тыс. человек.

По данным ведомства, за два месяца текущего года Грузию посетили 998,2 тыс. иностранных визитеров, что на 12,8% больше, чем в январе-феврале годом ранее. В том числе туристов было 553,6 тыс. человек (рост на 50,1%), остальные - визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.

По числу граждан, посетивших Грузию, Россия за год переместилась с четвертой на вторую позицию после Азербайджана, откуда в январе-феврале этого года прибыли 175,8 тыс. человек. В первой пятерке визитеров также Армения (148,1 тыс. человек), Турция (125,9 тыс. человек), Украина (20,6 тыс. человек).

В сообщении отмечается особенный рост визитеров из стран Евросоюза, в частности, из Латвии, Словакии, Польши, Литвы, Чехии, Италии, а также из Израиля, Китая и Саудовской Аравии.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНЕ, ПОЕЗДКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]