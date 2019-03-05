Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года - ТВ

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12 Westchester, что не планирует участвовать в президентских выборах 2020 года.
"Я не буду участвовать в выборах, но я намерена продолжать работать и выступать, а также поддерживать то, во что я верю", - заявила Х.Клинтон.
"Я хочу, чтобы люди понимали, что я продолжу высказываться", - подчеркнула политик.
Х.Клинтон ранее уже заявляла, что она не хочет участвовать в выборах. Так, в интервью Recode в октябре Х.Клинтон отрицательно ответила на вопрос о том, будет ли она участвовать в выборах 2020 года.
В интервью телеканалу CBS в сентябре 2017 года Х.Клинтон сказала, что "с нее хватит быть кандидатом".
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»