Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года - ТВ

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12 Westchester, что не планирует участвовать в президентских выборах 2020 года.

"Я не буду участвовать в выборах, но я намерена продолжать работать и выступать, а также поддерживать то, во что я верю", - заявила Х.Клинтон.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что я продолжу высказываться", - подчеркнула политик.

Х.Клинтон ранее уже заявляла, что она не хочет участвовать в выборах. Так, в интервью Recode в октябре Х.Клинтон отрицательно ответила на вопрос о том, будет ли она участвовать в выборах 2020 года.

В интервью телеканалу CBS в сентябре 2017 года Х.Клинтон сказала, что "с нее хватит быть кандидатом".