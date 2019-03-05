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Дальнее зарубежье 05.03.2019 13:05

Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года - ТВ

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12 Westchester, что не планирует участвовать в президентских выборах 2020 года.

"Я не буду участвовать в выборах, но я намерена продолжать работать и выступать, а также поддерживать то, во что я верю", - заявила Х.Клинтон.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что я продолжу высказываться", - подчеркнула политик.

Х.Клинтон ранее уже заявляла, что она не хочет участвовать в выборах. Так, в интервью Recode в октябре Х.Клинтон отрицательно ответила на вопрос о том, будет ли она участвовать в выборах 2020 года.

В интервью телеканалу CBS в сентябре 2017 года Х.Клинтон сказала, что "с нее хватит быть кандидатом".

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Тэги: США, ПОЛИТИК, ВЫБОРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]