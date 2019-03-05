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Дальнее зарубежье 05.03.2019 13:16

Президент Южной Кореи уверен, что дипломатические усилия помогут достичь денуклеаризации Корейского полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что денуклеаризации Корейского полуострова удастся добиться посредством дипломатических усилий, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"Если мы будем решительно продолжать продвигать мир, то денуклеаризация Корейского полуострова и прочный мир определённо наступят", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии в военно-морской академии в южнокорейском городе Чинхэгу.

Между тем, специальный представитель Южной Кореи по вопросам безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун во вторник отправился в Вашингтон для переговоров с американскими официальными лицами, в том числе своим коллегой Стивеном Биганом.

Ли До Хун указал, что в ходе встреч в США он намерен, в частности, обсудить результаты саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.

"Мы планируем проанализировать результаты саммита КНДР-США в Ханое, укрепить сотрудничество между Южной Кореей и США и провести консультации о наших дальнейших действиях", - сказал спецпредставитель Южной Кореи журналистам перед вылетом в Вашингтон.

В конце февраля лидер КНДР Ким Чен Ын провёл в Ханое переговоры с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации КНДР. Саммит завершился без подписания какого-либо соглашения.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]