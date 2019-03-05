Глава Минобороны Армении исключает назначение нового генсека ОДКБ без согласия Еревана

Министр обороны Армении Давид Тоноян исключил возможность назначения нового генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без согласия республики.
"Исключаю возможность, что без согласия Республики Армения может быть назначен генеральный секретарь ОДКБ. Устав не позволяет такой возможности", - сказал Д.Тоноян журналистам во вторник.
По его словам, МИД Армении проводит соответствующую работу по данному вопросу, работа ведется также со стороны секретариата ОДКБ.
В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия по вопросу назначения генсека ОДКБ среди членов организации есть, но они урегулируются.
"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет. Потому что, вы знаете, там работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности (этот человек не чужой) до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - сказал Д.Песков журналистам 22 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается".
"Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - сказал Д.Песков.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
В ноябре минувшего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»