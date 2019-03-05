Глава Минобороны Армении исключает назначение нового генсека ОДКБ без согласия Еревана

Министр обороны Армении Давид Тоноян исключил возможность назначения нового генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без согласия республики.

"Исключаю возможность, что без согласия Республики Армения может быть назначен генеральный секретарь ОДКБ. Устав не позволяет такой возможности", - сказал Д.Тоноян журналистам во вторник.

По его словам, МИД Армении проводит соответствующую работу по данному вопросу, работа ведется также со стороны секретариата ОДКБ.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия по вопросу назначения генсека ОДКБ среди членов организации есть, но они урегулируются.

"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет. Потому что, вы знаете, там работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности (этот человек не чужой) до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - сказал Д.Песков журналистам 22 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается".

"Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - сказал Д.Песков.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ноябре минувшего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.