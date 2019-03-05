Equinor на следующей неделе проведет общественные слушания отчета по ОВОС в рамках проекта разведки блока Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара на Каспии

Норвежская компания Equinor проведет 12 марта общественные слушания отчета по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС) сейсмических исследований на блоке перспективных структур Ашрафи- Дан-Улдузу-Айпара в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщалось, Equinor подготовила проектный вариант отчета по ОВОС на проведение 2D/3D сейсморазведки на данной контрактной площади. В отчете нашли свое отражение информация о текущем состоянии окружающей и социальной средах, приведены прогнозы по влиянию реализации проекта на экологию и мероприятия по сведению к минимуму и сокращению любого потенциального воздействия на окружающую среду и население.

Согласно ОВОС, Equinor планирует в марте 2019 года начать сейсморазведку на блоке Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара. Исследования займут в целом 42-45 дней, из которых двухмерная (2D) сейсмика займет 8-9 дней, трехмерная (3D) – 34-36 дня. 3D сейсморазведка охватит 500 кв. метров, 2D - 800 кв. метров.

По данным компании, при проведении сейсмических работ планируется задействовать одно сейсмическое судно, а также охранное и вспомогательное суда. Исследовательская деятельность будет поддерживаться базой, которая разместится в Бакинском порту.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу – 5 июля. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Контрактная площадь расположена в 50 км к востоку от Баку, в 14 км к востоку от береговой линии Азербайджана (Абшеронского полуострова) и в 7 км к востоку от островов Чилов и Пираллахи. Глубина моря варьируется в пределах от 20 до 225 метров.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%. В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Н.Аббасова