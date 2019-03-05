Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

Дальнее зарубежье 05.03.2019 12:13

Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Индию и Турцию из действующей несколько десятилетий программы, которая позволяет развивающимся странам экспортировать тысячи товаров без уплаты пошлин.

Соответствующее письмо глава государства направил в Конгресс в понедельник.

Прекращение действия торговых преференций Индии обусловлено тем, что она не предоставила гарантий справедливого доступа ко многим секторам своего рынка, отмечается в сообщении.

Льготный режим торговли обеспечивает Индии беспошлинный экспорт объемом $5-6 млрд в год, отмечает Politico. Это составляет чуть более 10% всего объема поставок индийских товаров в Штаты.

Исключение Турции из программы основано на том, что эта страна достаточно экономически развита и больше не должна пользоваться льготным доступом к американскому рынку.

Законы США требуют, чтобы прошло не менее 60 дней после уведомления Конгресса и правительств двух стран прежде, чем президент официально прекратит их участие в программе.

Программа торговых преференций (Generalized System of Preferences, GSP) была запущена в 1970-х годах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях - Помпео Трамп заявил о прогрессе на переговорах с Индией по спорным торговым вопросам Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию США не собираются прибегать к санкциям в связи с планами Индии приобрести российские С-400 - Помпео МИД Китая призвал США отказаться от предвзятости в отношении КНР Индия и США договорились о поставке первой партии североамериканской нефти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]