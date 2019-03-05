Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Индию и Турцию из действующей несколько десятилетий программы, которая позволяет развивающимся странам экспортировать тысячи товаров без уплаты пошлин.
Соответствующее письмо глава государства направил в Конгресс в понедельник.
Прекращение действия торговых преференций Индии обусловлено тем, что она не предоставила гарантий справедливого доступа ко многим секторам своего рынка, отмечается в сообщении.
Льготный режим торговли обеспечивает Индии беспошлинный экспорт объемом $5-6 млрд в год, отмечает Politico. Это составляет чуть более 10% всего объема поставок индийских товаров в Штаты.
Исключение Турции из программы основано на том, что эта страна достаточно экономически развита и больше не должна пользоваться льготным доступом к американскому рынку.
Законы США требуют, чтобы прошло не менее 60 дней после уведомления Конгресса и правительств двух стран прежде, чем президент официально прекратит их участие в программе.
Программа торговых преференций (Generalized System of Preferences, GSP) была запущена в 1970-х годах.
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