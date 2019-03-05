Президент Азербайджана провел в Баку переговоры с главой ЕБРР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»