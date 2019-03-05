Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.
"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС (Евразийский экономический союз - ИФ). К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - заметил глава государства.
Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели - создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", - считает А.Лукашенко.
Президент также отметил, что ключевым рынком для Белоруссии остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", - сказал глава государства.
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