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СНГ 05.03.2019 14:16

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.

"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС (Евразийский экономический союз - ИФ). К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - заметил глава государства.

Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели - создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", - считает А.Лукашенко.

Президент также отметил, что ключевым рынком для Белоруссии остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]