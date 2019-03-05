Лукашенко тревожит затягивание назначения генсека ОДКБ на фоне выхода РФ и США из ДРСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нездоровой ситуацию в Организации Договора о коллективной безопасности.
"С учетом мировых тенденций востребованность этой организации (ОДКБ - ИФ) сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос - назначение генерального секретаря", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.
Президента цитирует госагентство "БелТА".
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что важным вопросом международного взаимодействия для Белоруссии является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.
"Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал А.Лукашенко.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего в этой должности полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека Организации.
В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
В ноябре президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу Организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и А.Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.
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