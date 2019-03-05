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СНГ 05.03.2019 15:04

Белоруссия должна налаживать уважительные отношения с НАТО и не смотреть на участников альянса как на врагов - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом глава государства отметил, что ни Белоруссии, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть как на врагов", - подчеркнул А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]