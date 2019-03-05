Эр-Рияд предложил Баку разработать дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики - Минэнерго Азербайджана

Эр-Рияд предлагает разработку «Дорожной карты» для инвестирования в энергетический сектор Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

Расширение сотрудничества в сфере экономики, в том числе в энергосфере, определение направлений для нового сотрудничества и привлечения инвестиций обсудили в Баку министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар.

П.Шахбазов отметил, что сотрудничество между двумя странами развивается и в рамках ОПЕК+, а также в двустороннем формате.

«И. аль-Омар, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия помимо АПК, туризма, транспорта, также заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере и во вложении инвестиций в ее развитие. С этой целью он отметил необходимость подготовки «Дорожной карты» и организации взаимной деятельности компаний двух стран», - говорится в информации.

Стороны также обсудили возможности участия компаний из Саудовской Аравии в сферах нефтехимии и газопереработки Азербайджана, а также возможность подписания меморандума между Минэнерго и компанией «ACWA Power» по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

Н.Аббасова