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ТЭК 05.03.2019 12:42

Эр-Рияд предложил Баку разработать дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики - Минэнерго Азербайджана

Эр-Рияд предлагает разработку «Дорожной карты» для инвестирования в энергетический сектор Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

Расширение сотрудничества в сфере экономики, в том числе в энергосфере, определение направлений для нового сотрудничества и привлечения инвестиций обсудили в Баку министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар.

П.Шахбазов отметил, что сотрудничество между двумя странами развивается и в рамках ОПЕК+, а также в двустороннем формате.

«И. аль-Омар, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия помимо АПК, туризма, транспорта, также заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере и во вложении инвестиций в ее развитие. С этой целью он отметил необходимость подготовки «Дорожной карты» и организации взаимной деятельности компаний двух стран», - говорится в информации.

Стороны также обсудили возможности участия компаний из Саудовской Аравии в сферах нефтехимии и газопереработки Азербайджана, а также возможность подписания меморандума между Минэнерго и компанией «ACWA Power» по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАВАРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]