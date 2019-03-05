Полная независимость Армении возможна только при освобождении оккупированных территорий Азербайджана – МИД

Обеспечение полной независимости Армении лежит через нормализацию отношений с Азербайджаном, подразумевающую освобождение оккупированных территорий, говорится в заявлении пресс-секретаря азербайджанского МИД Лейлы Абдуллаевой.
«Хотела бы задать такой вопрос премьер-министру Армении, который во время выступления в Европарламенте претенциозно утверждал, что будущее Нагорного Карабаха должно определяться проживающими там людьми, и что он не представляет Нагорный Карабах. Если это так, что тогда делают те молодые люди, которые являются гражданами Армении, на землях другой страны, то есть на оккупированных территориях Азербайджанской Республики? Почему эти молодые люди должны здесь гибнуть?», - отметила Л.Абдуллаева, комментируя заявление Николы Пашиняна в Комитете по внешним связям Европейского парламента.
По ее словам, подобные беспочвенные заявления премьер-министра Армении есть ничто иное, «как попытка обмана не только международного сообщества, но армян, проживающих в Армении, Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и мире, в целом».
«Если официальный представитель Армении искренне говорит о том, что «наш регион нуждается в новых формах диалога, мирного сосуществования и экономического сотрудничества», то он должен осознавать, что единственный способ добиться сказанного состоит в выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев на эти территории», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Азербайджана.
Л.Абдуллаева отметила, что «руководству Армении следует понять, что без нормализации отношений с Азербайджаном Армения никогда не будет полностью независимой».
«Армянское руководство, которое объявляет себя избранным демократическим путем, должно, по крайней мере, быть честным перед самим собой и собственным народом и ответить на вопрос, что получили армяне и армянский народ от оккупации азербайджанских территорий и этнических чисток населения. Я не озвучу этот очень простой ответ, а хотела бы услышать его от руководства Армении», - заявила официальный представитель МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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