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Дальнее зарубежье 05.03.2019 12:50

Пакистан заявил о предотвращении входа индийской подлодки в свои территориальные воды

Действия пакистанских ВМС не позволили индийской подводной лодке войти в территориальные воды Пакистана, сообщает во вторник пакистанская газета The News International.

Газета не указывает, когда именно подлодка пыталась попасть в пакистанские территориальные воды.

"Чтобы сохранить мир, мы не брали субмарину на прицел. Это отражает желание мира со стороны Пакистана", - говорится в сообщении ВМС Пакистана.

В заявлении пакистанских военных говорится, что это второй случай с 2016 года, когда индийская подлодка пытается незаметно попасть в территориальные воды Пакистана.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились в конце февраля.

26 февраля Индия сообщила, что нанесла удары по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку боевиков, в результате которой погибли 40 индийских военных. Затем Пакистан заявил, что ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанские военные сбили два индийских военных самолета.

В результате на территории Пакистана оказался индийский пилот одного из сбитых самолетов, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии.

После этого напряженность между странами стала ослабевать, в частности, было восстановлено закрытое ранее железнодорожное движение.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ПОДЛОДКА, ПОПЫТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]