МБА не планирует привлекать средства на внешних рынках – глава банка

Председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), крупнейшего банка страны, Аббас Ибрагимов отмечает отсутствие планов привлекать средства на внешних рынках.

"В настоящее время МБА обладает достаточной ликвидностью, поэтому нет необходимости привлекать средства из-за рубежа", - сказал А.Ибрагимов в интервью пресс-службе банка.

Однако, по словам А. Ибрагимова, МБА продолжает развивать и расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами, включая платежные системы.

"Как известно, МБА сотрудничает с наибольшим числом международных платежных систем, представленных в Азербайджане. Недавно, мы приступили к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay. Кроме того, наше эксклюзивное партнерство с платежной системой American Express было продлено еще на шесть лет. МБА является единственным азербайджанским банком с корреспондентскими счетами в четырех крупнейших банках США. Мы всегда рассматриваем новые возможности сотрудничества с финансовыми институтами и намерены продолжать работу в этом направлении", - сказал Ибрагимов.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана эмитировал облигаций на $2,4 млрд. В целом, реструктуризация охватила внешние обязательства банка на $3,3 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов