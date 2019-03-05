МБА не планирует привлекать средства на внешних рынках – глава банка

Председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), крупнейшего банка страны, Аббас Ибрагимов отмечает отсутствие планов привлекать средства на внешних рынках.
"В настоящее время МБА обладает достаточной ликвидностью, поэтому нет необходимости привлекать средства из-за рубежа", - сказал А.Ибрагимов в интервью пресс-службе банка.
Однако, по словам А. Ибрагимова, МБА продолжает развивать и расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами, включая платежные системы.
"Как известно, МБА сотрудничает с наибольшим числом международных платежных систем, представленных в Азербайджане. Недавно, мы приступили к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay. Кроме того, наше эксклюзивное партнерство с платежной системой American Express было продлено еще на шесть лет. МБА является единственным азербайджанским банком с корреспондентскими счетами в четырех крупнейших банках США. Мы всегда рассматриваем новые возможности сотрудничества с финансовыми институтами и намерены продолжать работу в этом направлении", - сказал Ибрагимов.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана эмитировал облигаций на $2,4 млрд. В целом, реструктуризация охватила внешние обязательства банка на $3,3 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.
А.Мамедов
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Совместная комиссия по реализации иранской ядерной сделки соберется в Вене 6 марта
Белоруссия должна налаживать уважительные отношения с НАТО и не смотреть на участников альянса как на врагов - Лукашенко
Король Саудовской Аравии принял в Эр-Рияде главу МИД РФ Лаврова
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»