ОБСЕ поможет Армении в возвращении стране незаконно выведенных активов - Пашинян

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окажет содействие правительству Армении в возвращении государству украденных средств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Борьба с коррупцией чрезвычайно важна для нас в контексте установления в стране верховенства закона. Возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших чиновников. В этом направлении выявления продолжатся, и суды должны решить судьбу этих уголовных дел", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе.

По его словам, чрезвычайно важно обеспечить независимость судов.

"Я не уверен, что бывшие власти или олигархия больше не пользуются своими инструментами давления на решения судов. Тем не менее, мы не намерены каким-либо образом воздействовать на решения судов. Наша цель - сделать судебную систему действительно независимой", - сказал Н.Пашинян.

Премьер Армении заявил, что "украденные у государства средства должны быть возвращены".

"Мы надеемся, что нам удастся эффективно сотрудничать с Евросоюзом для достижения этой цели. Для нас чрезвычайно важно, что ОБСЕ обещал помочь правительству Армении в вопросе возвращения государству общественных средств", - сказал Н.Пашинян.