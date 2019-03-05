Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

Регион 05.03.2019 13:00

ОБСЕ поможет Армении в возвращении стране незаконно выведенных активов - Пашинян

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окажет содействие правительству Армении в возвращении государству украденных средств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Борьба с коррупцией чрезвычайно важна для нас в контексте установления в стране верховенства закона. Возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших чиновников. В этом направлении выявления продолжатся, и суды должны решить судьбу этих уголовных дел", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе.

По его словам, чрезвычайно важно обеспечить независимость судов.

"Я не уверен, что бывшие власти или олигархия больше не пользуются своими инструментами давления на решения судов. Тем не менее, мы не намерены каким-либо образом воздействовать на решения судов. Наша цель - сделать судебную систему действительно независимой", - сказал Н.Пашинян.

Премьер Армении заявил, что "украденные у государства средства должны быть возвращены".

"Мы надеемся, что нам удастся эффективно сотрудничать с Евросоюзом для достижения этой цели. Для нас чрезвычайно важно, что ОБСЕ обещал помочь правительству Армении в вопросе возвращения государству общественных средств", - сказал Н.Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОБСЕ, КОРРУПЦИЯ


Похожие новости


В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян Партнерские отношения с Ираном являются частью внешней политики Армении - Пашинян Премьер Армении проведет переговоры в Тегеране Армения не станет сотрудничать с Ираном во вред третьим странам - премьер Странам ЕАЭС нужно достичь сбалансированного решения по ценам на энергоносители - Пашинян В резиденции премьер-министра Армении в Ереване произошла кража

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]