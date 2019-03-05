ОБСЕ поможет Армении в возвращении стране незаконно выведенных активов - Пашинян

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окажет содействие правительству Армении в возвращении государству украденных средств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Борьба с коррупцией чрезвычайно важна для нас в контексте установления в стране верховенства закона. Возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших чиновников. В этом направлении выявления продолжатся, и суды должны решить судьбу этих уголовных дел", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе.
По его словам, чрезвычайно важно обеспечить независимость судов.
"Я не уверен, что бывшие власти или олигархия больше не пользуются своими инструментами давления на решения судов. Тем не менее, мы не намерены каким-либо образом воздействовать на решения судов. Наша цель - сделать судебную систему действительно независимой", - сказал Н.Пашинян.
Премьер Армении заявил, что "украденные у государства средства должны быть возвращены".
"Мы надеемся, что нам удастся эффективно сотрудничать с Евросоюзом для достижения этой цели. Для нас чрезвычайно важно, что ОБСЕ обещал помочь правительству Армении в вопросе возвращения государству общественных средств", - сказал Н.Пашинян.
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»