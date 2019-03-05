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Регион 05.03.2019 13:47

Иранский дипломат скоординирует с РФ позиции по Венесуэле

Помощник министра иностранных дел и директор департамента Америки МИД Ирана Мохсен Бахарванд прибыл во вторник в Москву для координации позиции с Россией по Венесуэле, сообщило посольство Ирана в РФ в своём микроблоге в Твиттере.

В сообщении говорится также, что иранский дипломат встретится с официальными лицами России и обсудит с ними сотрудничество двух стран на международной арене.

В конце января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В качестве временного главы государства его признали США и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия оппозиционера попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Н.Мадуро поддержали Россия, Китай, ряд латиноамериканских стран и Иран.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]