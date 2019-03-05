Иранский дипломат скоординирует с РФ позиции по Венесуэле

Помощник министра иностранных дел и директор департамента Америки МИД Ирана Мохсен Бахарванд прибыл во вторник в Москву для координации позиции с Россией по Венесуэле, сообщило посольство Ирана в РФ в своём микроблоге в Твиттере.
В сообщении говорится также, что иранский дипломат встретится с официальными лицами России и обсудит с ними сотрудничество двух стран на международной арене.
В конце января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В качестве временного главы государства его признали США и ряд европейских стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия оппозиционера попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Н.Мадуро поддержали Россия, Китай, ряд латиноамериканских стран и Иран.
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