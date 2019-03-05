Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана

Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем решении армяно-азербайджанского конфликта», - подчеркнул И.Алиев во вторник в Баку на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министров иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает сайт главы государства.

По словам И.Алиева, несмотря на наблюдаемую в переговорном процессе динамику, отраженную в состоявшихся в последнее время четырех встречах глав МИД двух стран, а также трех встречах президента Азербайджана и премьера Армении, «Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию».

«Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван, чтобы был достигнут прогресс в переговорном процессе и обеспечен вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул президент.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение членству в ОБСЕ. Он отметил, что Баку проводит активную работу и наладил эффективное сотрудничество как в рамках самой организации, так и со странами-членами ОБСЕ.

В свою очередь, М.Лайчак отметил, что одним из приоритетов председательства Словакии в ОБСЕ является вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, визит в регион является хорошей возможностью для ознакомления со сложившейся по данному вопросу ситуацией на месте.

«На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повестки ОБСЕ, а также перспективам развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев