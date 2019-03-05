AzFinance прогнозирует рост в 2019г рынка облигаций Азербайджана в 1,5 раза

Рынок облигаций Азербайджана в 2019 году может вырасти на 50%, считает заместитель директора инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев.

"Рынок облигаций Азербайджана в 2019 году вырастет, как минимум, на 50% и население станет больше вкладывать средства в облигации. В основном рост рынка будет обеспечен за счет малых и средних предприятий. Рынок акций также активизируется за счет выдачи дивидендов со стороны 3-4 крупных компаний", - сказал И.Сафаралиев в интервью пресс-службе компании.

Замдиректора AzFinance отметил, что в текущем году ожидается и открытие первого в стране Инвестиционного фонда.

"Данное событие еще больше ускорит процесс оживления на бирже. Инвестиционные фонды могут превратиться в основной инвестиционный инструмент населения. Кроме того, в течение текущего года ожидается формирование законодательства по частным пенсионным фондам и создание в стране первого подобного фонда. Это также может оказать сильную поддержку экономики", - отметил И.Сафаралиев.

По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, в 2018 году на рынке облигаций Азербайджана было совершено 994 сделки на сумму 1 млрд 270,9 млн манатов.

ООО «AzFinance Invest» было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.

А.Мамедов