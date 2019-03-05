AzFinance прогнозирует рост в 2019г рынка облигаций Азербайджана в 1,5 раза

Рынок облигаций Азербайджана в 2019 году может вырасти на 50%, считает заместитель директора инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев.
"Рынок облигаций Азербайджана в 2019 году вырастет, как минимум, на 50% и население станет больше вкладывать средства в облигации. В основном рост рынка будет обеспечен за счет малых и средних предприятий. Рынок акций также активизируется за счет выдачи дивидендов со стороны 3-4 крупных компаний", - сказал И.Сафаралиев в интервью пресс-службе компании.
Замдиректора AzFinance отметил, что в текущем году ожидается и открытие первого в стране Инвестиционного фонда.
"Данное событие еще больше ускорит процесс оживления на бирже. Инвестиционные фонды могут превратиться в основной инвестиционный инструмент населения. Кроме того, в течение текущего года ожидается формирование законодательства по частным пенсионным фондам и создание в стране первого подобного фонда. Это также может оказать сильную поддержку экономики", - отметил И.Сафаралиев.
По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, в 2018 году на рынке облигаций Азербайджана было совершено 994 сделки на сумму 1 млрд 270,9 млн манатов.
ООО «AzFinance Invest» было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.
А.Мамедов
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Совместная комиссия по реализации иранской ядерной сделки соберется в Вене 6 марта
Белоруссия должна налаживать уважительные отношения с НАТО и не смотреть на участников альянса как на врагов - Лукашенко
Король Саудовской Аравии принял в Эр-Рияде главу МИД РФ Лаврова
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»