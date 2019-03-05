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Бизнес и законодательство 05.03.2019 13:56

Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев

Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в экономику Азербайджана, заявил руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился во вторник с И. Бин Абдулрахман аль-Омаром.

Глава главного инвестиционного органа Саудовской Аравии также отметил, что экономические отношения с Азербайджаном в дальнейшем получат свое развитие.

В свою очередь, Ш.Мустафаев сообщил, компании из Саудовской Аравии инвестировали в экономику Азербайджана $370 млн. «Азербайджан успешно сотрудничает с Фондом развития Саудовской Аравии в строительстве школ, каналов, дорог, в реконструкции систем водоснабжения и канализации», - сказал министр.

Он также отметил, возросший поток туристов из Саудовской Аравии за последние несколько лет и подчеркнул, что прошедшее в Баку заседание МПК и двухсторонние встреча бизнесменов внесут свой вклад в дальнейшее развитие экономических отношений.

Ш.Мустафаев также пригласил арабских бизнесменов инвестировать в промышленные кварталы и агропарки, сообщив, что в 2019 году будет организована экспортная миссия в Саудовскую Аравию.

«В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, альтернативной энергетики, АПК, туризма и др.», - отмечается в сообщении Минэкономики.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИНИСТР, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]