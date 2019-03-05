Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев

Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в экономику Азербайджана, заявил руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился во вторник с И. Бин Абдулрахман аль-Омаром.
Глава главного инвестиционного органа Саудовской Аравии также отметил, что экономические отношения с Азербайджаном в дальнейшем получат свое развитие.
В свою очередь, Ш.Мустафаев сообщил, компании из Саудовской Аравии инвестировали в экономику Азербайджана $370 млн. «Азербайджан успешно сотрудничает с Фондом развития Саудовской Аравии в строительстве школ, каналов, дорог, в реконструкции систем водоснабжения и канализации», - сказал министр.
Он также отметил, возросший поток туристов из Саудовской Аравии за последние несколько лет и подчеркнул, что прошедшее в Баку заседание МПК и двухсторонние встреча бизнесменов внесут свой вклад в дальнейшее развитие экономических отношений.
Ш.Мустафаев также пригласил арабских бизнесменов инвестировать в промышленные кварталы и агропарки, сообщив, что в 2019 году будет организована экспортная миссия в Саудовскую Аравию.
«В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, альтернативной энергетики, АПК, туризма и др.», - отмечается в сообщении Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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