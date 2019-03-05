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Дальнее зарубежье 05.03.2019 14:03

Зариф хотел уйти в отставку из-за отсутствия координации с ним по визиту Асада в Тегеран - СМИ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф хотел уйти в отставку в феврале из-за того, что его не проинформировали о визите в Тегеран президента Сирии Башара Асада, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"Одной из причин отставки Зарифа был недостаток координации (иранских руководителей - ИФ) с министерством иностранных дел" по вопросу визита Б.Асада в Тегеран, заявил Б.Касеми.

Дж.Зариф объявил об уходе с поста главы МИД на прошлой неделе после того, как не был приглашен на встречу в Тегеране с президентом Сирии. В ходе визита в Сирию Б.Асад встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Впоследствии более 160 иранских депутатов направили письмо Х.Рухани с просьбой не удовлетворять прошение Дж.Зарифа об отставке.

В прошлую среду президент Ирана Хасан Рухани официально отказал Дж.Зарифу в отставке, заметив, что она противоречит интересам Ирана. Затем Дж.Зариф вернулся к работе.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, НЕДОВОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]